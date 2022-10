Decathlon Empoli, 13 nuove assunzioni per il punto vendita

Secondo una ricerca condotta da Nielsen per Decathlon, la percentuale di praticanti in Italia è di gran lunga inferiore agli altri paesi europei: il 23% degli adulti dai 18 anni non pratica sport, dato che arriva a superare il 30% se si aggiungono i minori, che abbandonano lo sport maggiormente nella fascia adolescenziale. Diventa quindi sempre più urgente la collaborazione tra parti – aziende, enti, società sportive, associazioni, istituzioni – per invertire la tendenza e valorizzare lo sport come abilitatore di benessere individuale e socioeconomico di un territorio.

Cecilia De Mauro, Store Leader del negozio di Empoli in apertura questa settimana: “Apriamo questo nuovo spazio per lo sport (1.800 mq), con il desiderio di promuovere la cultura del benessere psicofisico e del movimento. Ventuno collaboratori e collaboratrici sono al mio fianco in questo progetto: desideriamo collaborare cn tutte le entità, club, associazioni, istituzioni che lo condividono, offrendo quanto la nostra Azienda ha capitalizzato in questi anni in termini di prodotti e servizi”.

La missione di Decathlon a Empoli permea diversi ambiti, per offrire sul territorio prodotti e servizi inclusivi e sostenibili: dal noleggio (in inverno bici, racchette, ciaspole, racchette da tennis o padel; in estate sup, kayak, tende, gazebo, materiale da campeggio) ai servizi di laboratorio per

personalizzare i prodotti o ripararli, non ultima la proposta continuativa di articoli usati (ciclismo\fitness\sport di racchetta) o ricondizionati.

“Abbiamo in negozio colonnine d’acqua, portate le vostre borracce. Venite a riparare i prodotti e lasciatevi consigliare sui nostri servizi per dare una seconda vita ai vostri oggetti sportivi” prosegue Cecilia De Mauro, con un invito diretto a rafforzare buone pratiche sostenibili o ad attivarne di nuove.

L'équipe di Decathlon Empoli si compone al momento di 21 collaboratori e collaboratrici, di cui 13 nuovi assunti per il punto vendita. A novembre si apriranno nuove opportunità di contratti a breve termine per accogliere i picchi stagionali.

La pagina facebook del negozio garantirà informazioni sugli eventi sportivi, future opportunità di inserimento lavorativo e novità sui prodotti.

In Italia Decathlon conta 8000 collaboratrici e collaboratori, 142 negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, 4 depositi logistici, 2 sedi di Produzione. Il fatturato omnicanale nel 2021 è di oltre 1,7 milioni di euro. Il fatturato digitale conta il 13,4%.

Fonte: Decathlon