En plein per il settore giovanile e minibasket gialloblu: un weekend da incorniciare

Under 15 Eccellenza

Dopo lo stop nel big match contro Virtus Siena, riprende il cammino dei ragazzi di Alessandro Mostardi che trovano l’immediato riscatto sul parquet del Pistoia Basket: 56-79 il finale della terza giornata di andata. Gara subito indirizzata e sempre in controllo da parte dei gialloblu, che impattano bene toccando il +7 al primo riposo (17-24). Nel secondo quarto una buona intensità difensiva permette alla truppa castellana di scavare il solco e scappare via: 26-42 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, con la gara ormai incanalata, l’Abc gestisce senza grandi patemi il vantaggio accumulato. Nel terzo quarto il nuovo allungo apre la strada alla fuga definitiva (45-68 alla terza sirena). Così, nella frazione finale, serve soltanto amministrare.

Intanto domenica si torna al PalaBetti: alle 11.30 palla a due per il derby contro il Biancorosso Empoli.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIORENTINO 56-79

Tabellino: Borghesi 20, Zecchi 27, Baldi 7, Agbegninou 13, Ciulli 4, Bufalini 2, Crisafi 2, Bini 2, Poggesi 2, Garbetti, Bonora, Marzi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 17-24, 9-18, 19-26, 11-11

Under 17 Eccellenza

Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Paolo Betti che portano a casa il secondo acuto consecutivo al PalaBetti. Dopo la vittoria di sette giorni fa sul Biancorosso Empoli, i gialloblu conquistano anche il match contro Firenze Academy chiudendo la pratica sul 77-63. Una gara incanalata grazie ad un’ottimo approccio. Nel primo quarto, infatti, l’Abc è assoluta padrona del campo: la difesa concede pochissimo ai fiorentini (soltanto 7 i punti realizzati nella frazione) mentre l’attacco costruisce buone soluzioni mandando le squadre al primo riposo sul 22-7. Nella seconda frazione domina l’equilibrio ma i gialloblu riescono comunque a gestire andando all’intervallo con il vantaggio praticamente invariato (39-24). Al rientro, la seconda parte scivola via senza particolari scossoni, con l’Abc che amministra con autorità e vola verso il secondo successo stagionale.

Prossimo impegno martedì alle 20.15 sul parquet di Pistoia.

ABC CASTELFIORENTINO – FIRENZE BASKETBALL ACADEMY 77-63

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 6, Bici, Merlini 7, Bartolini 2, Lilli 10, Damiani 14, Viviani 1, Leti 1, Vallerani 6, Raggini 14, Filomeno 1. All. Betti. Ass.Mostardi.

Parziali: 22-7, 17-17, 17-16, 21-23

Under 19 Femminile

Buona la prima per il gruppo Under 19 Femminile di coach Mario Ferradini, nato dalla collaborazione tra Basket Castelfiorentino e Use Rosa. Un esordio sicuramente positivo per le gialloblu, che si impongono di carattere sul Nico Basket per 67-40. Gara praticamente a senso unico, con la truppa castellana che mantiene sempre saldo il controllo del match senza mai dare l’impressione che l’inerzia possa girare. Ad iniziare dall’approccio, da manuale: attacco prolifico e difesa attenta, così al 10′ il tabellone segna 29-9. Nel secondo quarto le gialloblu gestiscono il vantaggio e al riposo lungo siamo sul 40-17. Una forbice che, al rientro dagli spogliatoi, si allarga ulterioremente spegnendo, di fatto, le ultime flebili speranze delle ospiti. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 59-28, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Lunedì alle ore 18 esordio esterno sul parquet di San Giovanni Valdarno.

BASKET CASTELFIORENTINO – NICO BASKET 67-40

Tabellino: Ancillotti 17, Antonini 16, Casini 9, Bertaccini E. 3, Barbella 10, Bertaccini M. 10, Costa 2, Capaccioli, Ugolini, Taddei, Sanesi, Ibrahimi. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 29-9, 11-8, 19-11, 8-12

Minibasket

Proseguono gli impegni precampionato del settore Minibasket Abc.

Questa settimana gli Scoiattoli 2014 sono stati protagonisti del triangolare organizzato a Ponte a Egola dall’Etrusca San Miniato, al quale ha preso parte anche il Basket Calcinaia. I gialloblu si sono aggiudicati il torneo vincendo entrambe le gare disputate e, soprattutto, hanno potuto vivere un’altra bella giornata di sport. Gli Aquilotti 2012/2013, invece, hanno fatto visita alla Polisportiva Ghezzano per una partita amichevole. Anche in questo caso il punteggio ha sorriso ai gialloblu, che sono tornati a casa dopo un bel pomeriggio vissuto con i pari età di Pisa.

All’Etrusca San Miniato e alla Polisportiva Ghezzano il ringraziamento per l’invito e l’ospitalità.