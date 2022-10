Frana di via Poppiano, la soluzione con 180mila euro della Protezione civile

Mercoledì 19 ottobre 2022 è prevista la chiusura del tratto di via Poppiano (dal civico 2 al civico 4) per permettere l’inizio dei lavori di ripristino della strada interessata dalla frana, che sarà interessata da questo cambiamento fino a metà gennaio 2023. Questa viabilità, infatti, presenta deformazioni tali da rendere necessario un intervento di consolidamento, grazie soprattutto all’ottenimento di risorse provenienti dal sistema di Protezione Civile regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico nei luoghi maggiormente colpiti dai fenomeni atmosferici avversi di novembre 2019.

“Sebbene queste lavorazioni non contemplano il rifacimento dell’intera viabilità, questo intervento andrà a migliorare sensibilmente le condizioni della strada comunale in uno dei suoi punti più critici” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha le deleghe a Lavori Pubblici e Ambiente. “Sappiamo che Montespertoli è una sorta di ‘capitale delle frane’ e per questo siamo impegnati su ogni fronte nel reperire risorse esterne – aggiunge il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Nella nostra strategia il contrasto al dissesto idrogeologico ricopre un ruolo di primaria importanza e lo stiamo dimostrando investendo sempre più risorse. I prossimi obiettivi riguardano i consolidamenti dei versanti nel capoluogo di Montespertoli, su cui stiamo lavorando con alcune progettazioni. Come detto, si tratta uno sforzo su cui non intendiamo rallentare” conclude.

In particolare, i lavori di consolidamento del versante franoso di via Poppiano prevedono l’installazione di una paratia di pali trivellati di circa 12 metri di lunghezza, su un fronte complessivo di oltre 20 metri lineari. Nel progetto sono poi previste altre azioni di rinforzo, compresi gli interventi di regimazione delle acque reflue e di rifacimento del manto stradale nel tratto interessato dal cantiere. In questo modo si raggiungerà l’obiettivo di eliminare le importanti lesioni trasversali e longitudinali che caratterizzano la viabilità e che causano cedimenti e ostacoli alla sicurezza stradale.

Questo intervento è il terzo di consolidamento dei versanti franosi sul territorio di Montespertoli negli ultimi anni, e il terzo reso possibile grazie a fondi esterni al bilancio dell’ente: anche quelli di via Falagiana e di via Polvereto, infatti, sono investimenti su cui il Comune di Montespertoli ha ottenuto importanti finanziamenti pubblici nella forma di erogazione di contributi a fondo perduto.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa