Lancia bottiglia contro auto in viaggio, denunciato a Castelfiorentino

Un 29enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà a Castelfiorentino per danneggiamento e ubriachezza. I fatti risalgono a sabato 15 ottobre, alle 22.30 in via Ridolfi l'uomo ha lanciato una bottiglia di vetro contro il parabrezza di un'auto in transito. Il conducente per fortuna non è rimasto ferito. L'uomo era in stato di ubriachezza e i carabinieri hanno chiesto l'intervento dei sanitari inviati dal 118. Si attendono provvedimenti dell'autorità giudiziaria.