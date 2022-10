Lavori linea elettrica a Empoli, semaforo via Fabiani spento per un giorno

Venerdì 21 ottobre 2022, dalle 9 alle 16, causa lavori di rifacimento della linea sotterranea, E-Distribuzione, società che gestisce la rete di distribuzione elettrica, ha comunicato che verrà interrotta l’erogazione dell’alimentazione elettrica al semaforo di via Fabiani.

I lavori interesseranno anche alcune utenze in piazza don Minzoni, viale Palestro, via Ricasoli, viale San Martino e via Verdi.

Per qualsiasi informazione contattare il numero verde 803500.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa