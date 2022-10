Maltempo di Ferragosto, tre assemblee pubbliche a Bagno a Ripoli

Tre assemblee pubbliche per fare il punto sugli allagamenti di Ferragosto, a partire dai prossimi interventi per la messa in sicurezza del territorio individuati dal tavolo di lavoro formatosi il mese scorso. Gli appuntamenti, promossi e organizzati dal Comune di Bagno a Ripoli, sono per martedì 8 novembre, giovedì 10 novembre e martedì 15 novembre, sempre alle ore 18.00, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale. L’incontro dell’8 è dedicato a Grassina, alla popolazione delle aree di via Bikila, via IV Agosto, via Giotto, via Spinello Aretino, Capannuccia e zone limitrofe. L’appuntamento del 10 è rivolto ai cittadini grassinesi delle zone di Bubè, via Pian di Grassina, via delle Fonti, via Tegolaia e via delle Quercioline e aree limitrofe. Mentre l’assemblea del 15 è dedicata alle problematiche di Antella e Ponte a Ema. Agli incontri saranno presenti il sindaco Francesco Casini, il vicesindaco Paolo Frezzi, l’assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile Francesco Pignotti e l’assessore all’ambiente Enrico Minelli. Al loro fianco i tecnici del Comune e degli enti interessati.

Tra gli interventi individuati, la realizzazione di opere di laminazione e piazze di deposito per la messa in sicurezza dei torrenti del reticolo minore, nodo critico dell’evento eccezionale di metà agosto. Come nel caso del borro di Balatro e del borro delle Fornacelle, a monte di via IV Agosto. E per il borro delle Fonti e quello di Montauto che hanno portato allagamenti nell'area di Bubè e di Via Pian di Grassina. Ma anche altri interventi di miglioramento come nel caso del borro delle Quercioline e accorgimenti idraulici da realizzare nell’ambito dei lavori in corso per la Variante di Grassina. Ulteriori interventi di miglioramento della sicurezza idraulica sono stati individuati per l’Antella, in particolare in via Carnia e via Brigate Partigiane, in parte già attuate e in parte in corso di realizzazione. Per quanto riguarda via Peruzzi e via Labriola, sono previsti interventi da parte di Publiacqua per migliorare l’efficienza del reticolo fognario nella zona urbana, mentre interventi a monte saranno realizzati nell’ambito della fascia autostradale a monte dell'abitato.