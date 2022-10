In giro con la motosega accesa, denunciato nel Mugello

Negli ultimi giorni, i carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno effettuato una serie di servizi di controllo del territorio che hanno portato, in due località e momenti diversi, alla denuncia di due persone.

In particolare, la notte del 16 scorso, in Barberino di Mugello, su segnalazione di un cittadino i Carabinieri della Stazione sono intervenuti, poco dopo mezzanotte in via XI Settembre, poiché era stato segnalato un uomo che andava in giro con una motosega, a motore accesso. Immediatamente, i militari dell’Arma, lo hanno rintracciato con ancora in possesso della motosega precedentemente brandita lungo le vie del centro.

Si tratta di 45enne del luogo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, denunciato in stato di libertà per l’ipotesi del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’utensile è stato posto sotto sequestro.

Sempre il giorno 16, nel comune di Scarperia e San Piero, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi del reato di guida sotto l’influenza alcolica un 23enne del luogo.

L’uomo, lungo la via Provinciale, dopo mezzanotte è stato controllato dai Carabinieri della Stazione di San Piero, alla guida della propria autovettura; sottoposto a test dell’etilometrico, e' risultato positivo, con un tasso alcolemico di 1,28 g/l. La patente di guida e' stata ritirata.