Povero Re, un 'putiferio di fiabe' al Quaranthana di San Miniato

Nell’ambito della decima edizione della rassegna Sognare Teatro Famiglie, al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Domenica 23 ottobre ore 17:00, va in scena la compagnia ATTO DUE con POVERO RE, un putiferio di fiabe drammaturgia Alessandra Bedino, con Sofia Scali e Simone Ticci, regia Simona Arrighi.

In una casetta molto strana nel bel mezzo di un bosco ci sono prigionieri due ragazzi, due fratelli che non sanno chi sono, dove sono e da dove vengono e non possono uscire. Non hanno le sembianze né di principi né hanno poteri speciali, ma sono allegri e pasticcioni e hanno un grande appetito e le provviste sono terminate.

Lo spettacolo propone una riflessione sull’importanza di riconoscere e accettare la propria biografia, anche difficile e dolorosa, come unica ed eccezionale, la sola che possa darci gli strumenti necessari per una crescita autonoma e coraggiosa.

Povero Re ci mostra due Hansel e Gretel cresciuti, che, avendo rimosso la propria storia, sono rimasti intrappolati nelle proprie paure; i due fratelli affrontano dunque un percorso che li porta alla consapevolezza del proprio passato e a ritrovare poco a poco la strada per la libertà.

Lunedì 31 ottobre ore 17:00, in occasione della festa più spaventosa dell’anno, l’ultimo appuntamento è AAAH! agghiaccianti avventure ad Halloween del Teatrino dei Fondi, Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri. È assicurato un divertimento da brivido alla scoperta di mirabolanti racconti, misteriose avventure e bizzarre creature. Storie paurose creeranno l’atmosfera del terrore e, allo stesso tempo, battute e lazzi renderanno lo spettacolo piacevole e divertente per i piccoli!

BIGLIETTI

Adulti 7 € | Bambini 5 €

Info e prenotazioni

370 3687878 / 0571 462835

comunicazione@teatrinodeifondi.it

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58, 56028 San Miniato (loc. Corazzano)

www.quaranthana.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa