Prevenzione, Castelfranco in rosa contro il tumore al seno: le iniziative

Un nastro rosa appuntato sulla maglietta e molto di più. Il Comune di Castelfranco di Sotto patrocina e sostiene Ottobre Rosa, iniziativa promossa dall’Associazione ASTRO Onlus (associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia) in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e i Comuni del Valdarno, con alcune attività di sensibilizzazione sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. Ottobre Rosa ha l’obiettivo di allargare il più possibile l’informazione fra le donne, giovani e meno giovani.

A partire dall’8 ottobre la ex fontana che affaccia sul ponte sull’Arno, ora "Rotatoria dedicata al Palio dei Barchini", sarà illuminata di rosa come simbolo e richiamo dell’iniziativa.

Venerdì 21 ottobre alle ore 11,00 sarà inaugurata una panchina rosa “BE PINK” al Parco Galilei di Castelfranco di Sotto.

La panchina rosa si inserisce all'interno del progetto "Panchine Parlanti" realizzato in collaborazione con il Centro Diurno La Farfalla e l'Arci di Castelfranco. L’idea parte del presupposto che le panchine siano un luogo di socialità e che possano quindi essere utilizzate per veicolare dei messaggi.

All'inaugurazione saranno presenti i ragazzi e gli educatori del Centro Diurno La Farfalla, che hanno realizzato la panchina, e l'associazione Astro con il presidente Paolo Scardigli.

Domenica 23 ottobre sarà presente un punto informativo all’interno del Mercato d’Autunno, manifestazione che prevede un allestimento di 70 banchi che andrà dal Centro Storico fino alla Casa del Popolo, per accompagnare la Sagra del Porcino e della Chianina.

Sabato 29 ottobre ore 17,30 sarà presentato presso la saletta della Mediateca (Biblioteca Comunale) il libro "L'oro del kintsugi. Diario di bordo di una sconfitta e di una rinascita" di Eleonora Viviani (Carmignani Editrice).

Questo volume è stato un’occasione per l’autrice di affrontare la malattia attraverso la scrittura: una rielaborazione della propria esperienza con la lotta contro il tumore al seno. Nel libro Viviani mette in contrapposizione il viaggio tra il prima e il dopo, e si racconta anche nella speranza di essere d'aiuto ad altre donne che come lei affrontano la malattia.

Al reading saranno presenti l'autrice e il presidente dell'associazione ASTRO Paolo Scardigli.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa