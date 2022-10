Chiesta l'archiviazione per l'empolese a cui fu contestata la pensione di invalidità

Potrebbe essere archiviata l'inchiesta per un centralinista empolese 49enne a cui era stata sequestrata la pensione di invalidità perché le sue difficoltà motoria sarebbe svanita col tempo. Lo riporta la stampa locale. Il pm stesso avrebbe detto che non ci sono elementi per andare in dibattimento e che anche l'incidente probatorio è contrario alle ipotesi avanzate dall'accusa.

La guardia di finanza lo pedinò e a novembre dello scorso anno, dopo un anno di prove raccolte, ha portato al sequestro di 115mila euro, ottenuti dal 2012 al 2021. Il punto è che le perizie fatte successivamente hanno dimostrato che l'uomo è stato invalido e lo era quando gli è stata assegnata la pensione. La salute adesso è migliorata, ma la malattia potrebbe ritornare. Dunque deve decidere l'Inps se ci sono altre condizioni per continuare a pagarlo.