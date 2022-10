'Sake days', sabato e domenica a Firenze in mostra cibo e cultura giapponese

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si svolgeranno a Firenze i 'Sake days', seconda edizione dell'evento enogastronomico organizzato da FirenzeSake e Scuola Italiana Sake, in collaborazione con tutte le associazioni giapponesi presenti sul territorio.

Appuntamento al Renny Club, in Via Baracca 1/F, a partire dalle ore 12 e fino alle ore 21.



Saranno due giorni di degustazioni, masterclass dedicati al famoso fermentato di Riso e non solo, anche Tè, Whisky e birre, naturalmente tutte provenienti dal Sol Levante. È già attivo il sito internet ufficiale firenzesakeday.com per prenotarsi alle masterclass e agli eventi. Tra gli ospiti di quest'anno ci saranno: Giovanni Baldini, Sake Scouting, che ci farà scoprire il mondo del Nihonshu; Flavio Sacco, che approfondirà il Koji e le fermentazioni; Daniele Cancellara, che ci guiderà attraverso il mondo del Whisky Giapponese; Gaetano Cataldo, con il quale scopriremo nuovi abbinamenti tra Sake e formaggi.



Saranno presenti anche stand gastronomici e Masterclass di cucina giapponese, tenute da alcuni dei migliori esperti in materia. Programma completo qui https://firenzesake.com/sake-days-2022-sabato-22-ottobre-ore-12-si-inizia/ e informazioni sul sito www.firenzesakeday.com