Scandicci dà l'ok ai gestori che vogliono adeguare gli spazi al padel

I gestori di impianti sportivi che vorranno adeguare i campi al gioco del padel o di altre discipline potranno farlo rispettando le normative paesaggistiche, urbanistiche, edilizie e di sicurezza: è quanto previsto da una delibera approvata dalla Giunta Comunale, a seguito di diverse richieste di associazioni o società sportive per ospitare il padel negli spazi degli impianti gestiti, che dà mandato al dirigente competente “di tener conto delle richieste pervenute dai gestori degli impianti sportivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove strutture per attività sportive comunque compatibili (padel e altre attività)”, che dà atto “che la miglioria sarà realizzata nel rispetto della vigente normativa tecnica (paesaggistica, urbanistico-edilizia, di sicurezza)”, e che infine fissa di procedere con l’adeguamento dei rispettivi contratti di convenzione.

“Il tessuto dell’associazionismo sportivo è una ricchezza della nostra città, che sta attraversando un periodo complicato a causa soprattutto dei costi per le utenze – dice l’assessora allo Sport Ivana Palomba – c’è un patto forte da parte dell’intera comunità per sostenere in ogni forma possibile questo mondo, che tanto dà in termini di salute pubblica, di educazione per le giovani generazioni, di qualità della vita nel nostro territorio. Il padel è una disciplina sportiva sana che si sta affermando sempre più, che attira nuovi giocatori di tutte le generazioni e che ha interessato fin da subito associazioni e società sportive di Scandicci per intercettare nuovi iscritti; con la delibera che abbiamo approvato in Giunta diciamo che gli adeguamenti sono possibili in tutti i casi in cui non siano in contrapposizione con le normative vigenti”.

“Al fine di mitigare le problematiche gestionali, con l'obiettivo ulteriore di sviluppare e implementare gli impianti sportivi in questione – si legge nella delibera approvata dalla Giunta - l'Amministrazione intende proporre la realizzazione di migliorie che rimangano di proprietà comunale al termine dei contratti di concessione, anche allo scopo di valorizzare attività sportive di più ampio interesse per la collettività; l'interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende perseguire è rappresentato dalla promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, alla salute e alla qualità della vita, con l'obiettivo del buon funzionamento degli impianti sportivi di proprietà comunale nonché di adeguare l’offerta alle esigenze della collettività, anche in relazione alla nascita e alla valorizzazione di nuove attività sportive fermo il rispetto della destinazione principale degli impianti in concessione”.

