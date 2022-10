Sette rapine verso minorenni, fioccano le denunce a Firenze

Dopo ben 7 rapine consumate ai danni di minorenni, i carabinieri sono riusciti a denunciare 6 ragazzi dell'hinterland fiorentino (5 di questi tra 16 e 17 anni e un neo diciottenne). I fatti sono avvenuti tra piazza Pitti e piazza della Repubblica a Firenze.

Il 26 febbraio scorso un 17enne era stato arrestato come presunto responsabile di una rapina da poche decine di euro fatta assieme a due complici alle 23 in piazza Carlo Levi. La visione delle telecamere di video sorveglianza comunali e di Palazzo Pitti hanno permesso di delineare altri analoghi episodi avvenuti nel corso della stessa sera nella zona, aventi quali responsabili lo stesso ragazzo ed altri suoi coetanei.

Questo era il modus operandi comune: accerchiavano e minacciavano le vittime, spesso utilizzando un coltello, per ottenere poche decine di euro.

In un caso, in assenza di soldi da rapinare, gli aggressori hanno colpito con un pugno la loro vittima, procurandogli una frattura alla mandibola.

I carabinieri hanno accertato poi la loro responsabilità in ordine a ulteriori due rapine, avvenute il successivo 26 marzo in piazza della Repubblica.

A conclusione dell’indagine, convenzionalmente denominata Toro Rosso (per via del giubbotto indossato da uno degli indagati, raffigurante il simbolo di una nota squadra di basket americana, forse proprio quale ‘segno distintivo’) la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze dichiaravano, a carico di tutti gli indagati, la conclusione delle indagini, quale atto propedeutico alla futura richiesta di rinvio a giudizio.