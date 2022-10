"Si racconta le novelle del Boccaccio", a Certaldo riparte la lettura del Decameron

Riprende la lettura del Decameron nella Casa di Boccaccio. L'Oranona Teatro, diretta da Martina Dani, torna in scena con la lettura delle prime sette novelle della terza giornata, che nell'opera ha luogo di domenica pomeriggio, dopo la pausa dei due giorni dedicati alla preghiera e alla penitenza. L'appuntamento è ogni secondo venerdì del mese, alle 21:30, a partire dal 21 ottobre 2022 fino al 14 aprile 2023.

Il tema della terza giornata è l'astuzia che aiuta chi desidera a lungo qualcosa a ottenerla e ritrovarla, come imposto dalla regina Neifile. La maggior parte delle novelle sono incentrate sul triangolo extraconiugale, sottolineando, da un lato, la polemica contro l'ingenuità o la pochezza sociale del consorte e, dall'altro, l'ingegnosità o la perseveranza dell'amante.

Il gruppo teatrale, nato nel 1987, nei laboratori comunali di Certaldo, oggi gestiti da Associazione Polis, legge, ogni secondo venerdì del mese, il Decameron in lingua originale, accompagnato dagli intermezzi musicali, appositamente composti dal maestro Damiano Santini, direttore della scuola di musica Polis.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuto dal Comune di Certaldo e dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, ente che da anni promuove e valorizza il lavoro dell'Oranona per la divulgazione dell'opera di Boccaccio.

L'Oranona si esibisce sempre più spesso in convegni ed eventi realizzati da prestigiose sedi universitarie - Siena, Pisa, Firenze, ma anche Madrid e l'Università del Vermont negli USA – o presso enti come l'Accademia della Crusca o la Biblioteca Medicea Laurenziana, solo per citare le più note.

L'ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 0571 663580. Per maggiori informazioni: www.oranona.it

Il programma completo

Venerdì 21 ottobre, 2022 - ore 21:30

Novella III, 1

Masetto da Lamporecchio si fa mutolo e diviene ortolano di uno monistero di donne, le quali tutte concorrono a giacersi con lui.

Venerdì 11 novembre, 2022 - ore 21:30

Novella III, 2

Un pallafrenier giace con la moglie d'Agilulf re, di che Agilulf tacitamente s'accorge; truovalo e tondelo; il tonduto tutti gli altri tonde, e così campa della mala ventura.

Venerdì 9 dicembre, 2022 - ore 21:30

Novella III, 3

Sotto spezie di confessione e di purissima conscienza una donna innamorata d'un giovane induce un solenne frate, senza avvedersene egli, a dar modo che 'l piacer di lei avesse intero effetto.

Venerdì 13 gennaio, 2023 - ore 21:30

Novella III, 4

Don Felice insegna a frate Puccio come egli diverrà beato faccendo una sua penitenzia; la quale frate Puccio fa, e don Felice in questo mezzo con la moglie del frate si dà buon tempo.

Venerdì 10 febbraio, 2023 - ore 21:30

Novella III, 5

Il Zima dona a messer Francesco Vergellesi un suo pallafreno, e per quello con licenzia di lui parla alla sua donna ed, ella tacendo, egli in persona di lei si risponde, e secondo la sua risposta poi l'effetto segue.

Venerdì 10 marzo, 2023 - ore 21:30

Novella III, 6

Ricciardo Minutolo ama la moglie di Filippello Sighinolfo, la quale sentendo gelosa, col mostrare Filippello il dì seguente con la moglie di lui dovere essere ad un bagno, fa che ella vi va, e credendosi col marito essere stata, si truova che con Ricciardo è dimorata.

Venerdì 14 aprile, 2023 - ore 21:30

Novella III, 7

Tedaldo, turbato con una sua donna, si parte di Firenze; tornavi in forma di peregrino dopo alcun tempo; parla con la donna e falla del suo error conoscente, e libera il marito di lei da morte, che lui gli era provato che aveva ucciso, e co' fratelli il pacefica; e poi saviamente colla sua donna si gode.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa