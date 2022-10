Sicurezza sui luoghi di lavoro, a Fucecchio consiglio comunale aperto

Dopo il convegno dell'Anmil di sabato scorso, i concorsi dedicati agli studenti, i riconoscimenti ai grandi invalidi e la targa in memoria di Luana D'Orazio a fianco del monumento ai caduti sul lavoro, Fucecchio continua a parlare di sicurezza ponendo, anche al centro del dibattito politico, un tema quanto mai attuale, quello degli incidenti sui luoghi di lavoro. Lo farà con un consiglio comunale aperto, al quale sono invitati tutti i cittadini, che si terrà giovedì prossimo 20 ottobre alle ore 21 nella sala consiliare del Comune, in piazza Amendola.

Per comprendere quanto sia importante e attuale il tema della sicurezza sul lavoro basta sfogliare i dati ufficiali dell'Inail che per quanto riguarda il primo semestre del 2022 ci dicono che in Italia ci sono state 382 mila denunce di infortunio sul lavoro e, di queste, ben 463 con esito mortale.

E' quindi sempre più necessaria una presa di coscienza da parte di tutta la società e in particolare dei giovani dei rischi connessi alle varie professioni. Proprio per questo motivo da molti anni l'Anmil di Fucecchio, guidato dal presidente provinciale Evaretto Niccolai, e l'amministrazione comunale organizzano nelle scuole di Fucecchio iniziative e concorsi per sensibilizzare i ragazzi sui temi della sicurezza e della prevenzione.

E per sottolineare l'importanza della collaborazione e il prezioso sostegno dell'amministrazione comunale, l'Anmil ha voluto premiare il sindaco Alessio Spinelli che dal 2014 sta proseguendo e intensificando l'azione del Comune per sostenere le azioni di sensibilizzazione.

"Ringrazio il presidente dell'Anmil Evaretto Niccolai - dice il sindaco - non tanto per il premio che mi ha assegnato ma per la grande passione che mette ogni anno nell'organizzare a Fucecchio le iniziative sulla sicurezza che ci pongono come un comune all'avanguardia nell'opera di sensibilizzazione e conoscenza di questo tema. Il lavoro che sta portando avanti da quasi 15 anni nelle scuole del territorio è veramente encomiabile e si sta meritando la massima attenzione delle istituzioni come ha confermato la presenza, all'iniziativa di sabato scorso, del presidente della Regione Eugenio Giani, dell'assessore alla formazione professionale e alla scuola Alessandra Nardini, del senatore Dario Parrini, del presidente della commissione sanità del consiglio regionale Enrico Sostegni e del presidente nazionale dell'Anmil Zoello Forni. Anche l'amministrazione comunale intende continuare a sostenere questa azione e a fare la propria parte con tutte le sue componenti, per questo ritengo importante anche l'appuntamento di giovedì sera nel quale il consiglio comunale si aprirà alla cittadinanza per parlare di sicurezza e di infortuni sul lavoro, tema tanto più significativo in un territorio come il nostro, sede di un distretto industriale tra i più importanti della Toscana".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa