Taxi, Azione Ncc: “Lunghe attese, il Comune faccia qualcosa”

“A Firenze sono per fortuna tornati i turisti, peccato che alla stazione di Santa Maria Novella debbano aspettare anche 40 minuti per un taxi. Che immagine diamo della città? Il Comune batta un colpo”. A dirlo è il presidente di Azione Ncc Francesco Ruo, commentando le lunghe attese dei turisti per poter prendere un taxi. Negli ultimi giorni infatti si sono formate lunghe code alla stazione di Santa Maria Novella e in altri luoghi chiave della città per poter prendere un taxi.

“Far aspettare i turisti è un errore gravissimo, in questo momento di ripresa – conclude Ruo -. Come Ncc noi siamo sempre in prima linea ma ci scontriamo ogni giorno con le difficoltà del normale accesso al servizio. Alla fine chi paga sono solo i clienti e questo è assurdo. In una città come Firenze è assurdo dover aspettare 40 minuti per un taxi. Spero che si prendano provvedimenti e che il Comune affronti di petto questo problema”.

Fonte: Ufficio stampa