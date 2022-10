Tirocinanti cercasi, bando col Comune di Altopascio

Tirocinanti cercasi: il Comune di Altopascio ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’attivazione di tirocini non curricolari. Tutte le informazioni e i documenti necessari per presentare la propria candidatura entro il 19 novembre sono disponibili sul sito www.comune.altopascio.lu.it o all’ufficio personale del Comune (piazza Vittorio Emanuele).

Per presentare la domanda è necessario essere inoccupati o disoccupati, avere un’età compresa tra 18 e 30 anni non compiuti, non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La graduatoria servirà per coprire i tirocini che saranno attivati nel Comune di Altopascio durante i quali i candidati ammessi potranno apprendere nuove competenze e mettere a frutto ciò che hanno imparato durante il corso di studio.

Ciascun tirocinio avrà durata di sei mesi eventualmente prorogabili con un impegno di 30 ore settimanali divise su 5 giorni. Per i tirocinanti è previsto un rimborso spese mensile di 500 euro lordi.

C’è tempo fino alle 24 del 19 novembre 2022 per presentare la propria candidatura.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa