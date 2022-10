Torna a Firenze la Charity Luxury Dinner: nel salone dei Cinquecento una cena per la solidarietà

Finalmente domani mercoledì 19 ottobre ritorna a Firenze, dopo tre anni di pausa causati dalla pandemia, l’evento di punta di Fondazione ANT Italia Onlus, ossia la XI edizione del Charity Luxury Dinner – evento di beneficenza patrocinato dal Comune di Firenze – realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita BIMBI in ANT, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

La manifestazione vedrà la partecipazione di Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT e Simone Martini, Delegato ANT fiorentino insieme al Comitato d’Onore eccezionalmente ricco di personalità. Ne fanno infatti parte: Sibilla Bagnoli, Responsabile immagine e comunicazione di Sammontana, Patrizia Bacci Biondi, Imprenditore e titolare di Roy Rogers, Sara Berni, Funzionario, Paola Calosi, Notaio, Jacopo Durazzani, PR and Event Planner, Elisabetta Fabbri, Presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratore e socio di Fani Gioielli, Avv. Aldo Fittante, Sara Funaro, Assessore al Welfare, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, madrina del comitato, Agnese Landini, Carlo Meli, imprenditore edile e dell’Ippodromo del Visarno, Francesca Pinzauti, Architetto e consigliere di Leo France, Silvia Quiroga, Diplomatica, Tony Scervino, CEO di Ermanno Scervino. Tra i graditi ospiti dell’iniziativa il capitano di ACF Fiorentina Cristiano Biraghi, testimonial del progetto BIMBI IN ANT.

“È una gioia tornare finalmente a incontrarsi nel segno della solidarietà – commenta Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT – Usciamo da due anni difficili di emergenza sanitaria, ma il prossimo futuro si delinea comunque preoccupante per gli enti del Terzo Settore. La crisi energetica e il progressivo innalzamento dei prezzi avranno conseguenze dirette e indirette sulla nostra attività. Eppure il nostro lavoro non può fermarsi. Nel caso di Fondazione ANT significherebbe lasciare sole le 3.000 persone malate di tumore che ogni giorno assistiamo a domicilio, portando cure mediche e sostegno psicologico. Eventi come questo diventano quindi essenziali sia per la raccolta fondi, sia per la presenza di tanti nostri donatori che in questa serata speciale hanno voluto rendere tangibile, ancora una volta e con grande stile, la loro idea di responsabilità sociale e di vicinanza a chi soffre.”

“Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine che ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata”.

Gli ospiti saranno accolti a Palazzo Vecchio nel Salone de’ Cinquecento a partire dalle 19.30 con un aperitivo di benvenuto ed alle 20.30 avrà inizio il Gala Dinner, curato da Opera Catering con una raffinata selezione delle portate esclusivamente pensate per la serata. Musica, canto, danza e solidarietà saranno gli ingredienti principali dell’evento -presentato da Serena Martinelli e Stefano Baragli - che si contraddistingue ogni anno per raffinatezza ed eleganza di ogni dettaglio. La serata si aprirà con il suono delle Chiarine cha accompagneranno l’ingresso del Gonfalone della Città di Firenze e delle Madonne Fiorentine in abito d’epoca. A seguire il Coro Firenze Vocal Esemble, diretto da Valentino Zangara, accompagnato dalla Orchestra Florence Symphonietta, diretta da Grazia Rossi, eseguirà l’Inno di Mameli. Lo spettacolo riprenderà alle 21,30 con i Florence Tenors Voices, Edoardo Ballerini, Joseph Dahdah e Simone Balducci, che canteranno la celebre canzone partenopea Funiculì Funiculà alla quale seguirà un altro momento di grande emozione con la partecipazione della violoncellista Giulia Monti che eseguirà con il suo Violoncello Led, una performance musicale accompagnata da Emox Balletto di Beatrice Paoleschi ed a finire la prima parte artistica con Diletta Zipoli e Simone Balducci che eseguiranno la celebre canzone New York, New York accompagnata dai ballerini della Lyric Dance Company diretta e coreografata dal maestro Alberto Canestro. Prosegue la cena ricca di splendide portate magistralmente preparate da Opera Catering.

Lo spettacolo riprenderà alle ore 22,30 con Yaser Ramadan e Ilaria Casai, con il brano Barcelona

ai quali seguiranno i Florence Tenors Voices con il celebre brano Il Mondo per concludere la parte musicale nuovamente con una performance del cantante Yaser Ramadan, che eseguirà Somebody to Love dei Queen che chiuderà la seconda parte dello spettacolo in programma.

Durante la serata saranno consegnate dal Presidente di Fondazione ANT Raffaella Pannuti e dal Delegato Fiorentino di ANT Simone Martini le Medaglia della Solidarietà ANT, a coloro che durante l’anno si sono particolarmente distinti nel supporto e aiuto alla Fondazione.

Quest’anno i premiati saranno: Galleria Pananti, Leo France, Sammontana, Star Hotels e Amina Gambogi (volontaria ANT).

L’esecuzione del soprano Ilaria Casai e del tenore Joseph Dahdah del Libiam ne’ lieti calici celebre aria tratta dalla Traviata, chiuderà, secondo tradizione, la XI edizione del Luxury Charity Dinner di ANT.

L’evento è possibile grazie al prezioso supporto di: Salvatore Ferragamo, Fani Gioielli, Sammontana, Alpha, Gruppo Rorandelli, StarHotels, Banca Passadore, Real Media, Leo France, Vanguard, Roy Roger’s, Andrea Duranti, Building Heritage Forbes, Ermanno Scervino, Ente di Cambiano, Banca di Cambiano, Intesa Sanpaolo, Petroli Firenze, Gherardini, Findomestic, Le Vanità, Benelli Ademaro, CSO, Papaya Viaggi, 2C di Coveri, Ippodromo del Visarno, Opera Catering, Edra, SH, Cirri, PF Pressofusioni, Cooplat, Pineider, Mazzei, Silva, AIS Toscana, Secur & Secur, Floreart.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il servizio pediatrico di assistenza medica domiciliare gratuita BIMBI IN ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.



Fonte: Profilo Fondazione ANT Italia ONLUS