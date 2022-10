Toscana, aggiornati sette vincoli paesaggistici. Coinvolto anche Cerreto Guidi

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l’aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR). L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato la proposta di deliberazione a maggioranza (23 voti a favore, le opposizioni non hanno partecipato al voto) che aggiorna il quadro conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico, approvato dal Consiglio regionale nel 2015.

L’aggiornamento riguarda in totale sette vincoli paesaggistici, ricadenti nei comuni di San Marcello Piteglio, Fiesole, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Cerreto Guidi, Radicondoli, Magliano in Toscana. Come ricordato dalla presidente della commissione Ambiente, Lucia De Robertis (Pd), nel corso dell’illustrazione dell’atto, “non si tratta di vincoli puntuali ma areali, che il Pit recepisce sulla base di decreti della Soprintendenza”

Fonte: Toscana Consiglio Regionale