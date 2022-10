Truffa dello specchietto in scooter, dopo 3 episodi arrestato un 27enne

Un 27enne italiano del Pistoiese è stato arrestato dai carabinieri di Lastra a Signa su ordinanza di custodia in carcere del gip di Firenze e indagini guidate dalla procura.L'uomo, con precedenti simili, è stato ritenuto responsabile di 3 episodi della cosiddetta “truffa dello specchietto” commessi a Firenze e Lastra a Signa tra il 2 maggio e il 15 luglio e denunciati dalle vittime. E' stato optato il carcere proprio perché si ritiene che l'uomo, come in passato, continuasse a ripetere le sue truffe.

L'uomo, fingendo un incidente stradale e mostrando anche danni a livello fisico, minacciava che se non lo avessero pagato in contanti avrebbe chiamato la polizia per far togliere la patente ai malcapitati. In un’occasione si era anche spacciato per carrozziere, per stimare i danni in 500 euro, subito pagati dalla vittima.

L'uomo era a bordo di uno scooter, la cui targa era stata fotografata da uno dei raggirati. Grazie a questo dettaglio e alle immagini di videosorveglianza, i militari sono risaliti al mezzo e al proprietario.