Workshop sull’arte contemporanea al Cassero di Poggibonsi

Raccontare la Valdelsa a turisti, visitatori e viaggiatori anche attraverso l’arte contemporanea, un patrimonio inestimabile che non si finisce mai di conoscere. Per se stessi e per illustrarlo a chi arriva in questo territorio.

Nasce da qui il “Workshop sull’arte contemporanea, un altro modo per raccontare il territorio” che si terrà lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 10.30 al Cassero della Fortezza Medicea di Poggibonsi con Mario Cristiani, Associazione Arte Continua, che condurrà ristoratori, albergatori e commercianti attraverso un percorso di arte contemporanea presente in Val d’Elsa. L'iniziativa del 24 ottobre 2022 è realizzata da Confcommercio Siena in collaborazione con Associazione Arte Continua e Comune di Poggibonsi.

Alcuni degli artisti contemporanei più importanti al mondo hanno realizzato opere che sono presenti in alcuni Comuni della Val d’Elsa. Poggibonsi, San Gimignano e Colle Val d’Elsa infatti ospitano opere di Mimmo Paladino, Gormley, Anish Kapoor, Kiki Smith, tanto per citarne alcuni. Il Workshop ha l’obiettivo presentare una panoramica delle opere presenti creando la consapevolezza del valore possono rappresentare in termini di attrazione e promozione del territorio.

In prospettiva la volontà è quella di realizzare un prodotto turistico trasversale in grado di potenziare e valorizzare altre risorse, attivando legami che uniscono ad esempio arte e vino, arte e cibo, arte e commercio, arte e artigianato artistico, agro-alimentare, per creare un circuito permanente attivo tutto l’anno che sviluppa itinerari non convenzionali in grado di attrarre una fascia di turismo che non conosce stagionalità e che vive il territorio nella sua forma più completa.

“Realizzeremo più itinerari che potranno essere promossi e presentati agli ospiti – sottolinea Luisella Bartali, responsabile Turismo Confcommercio Siena – Come detto il tema centrale sarà l’arte, ma coniugata al cibo, al vino e alle eccellenze presenti sul territorio in modo da creare una esperienza di visita unica che possa dare anche uno sguardo diverso al nostro territorio sconosciuto da molti sotto il punto di vista dell’arte contemporanea. Per rendere fruibili gli itinerari attiveremo collaborazioni con Tours Guide”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa