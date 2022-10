A Barberino Tavarnelle al via la piantagione del bosco didattico

Al via questa mattina, presso la scuola primaria De Amicis di Barberino Tavarnelle, la piantagione del bosco didattico che verrà realizzato da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2022/2023. Dedicate ad affrontare tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze quest’anno hanno presentato interessanti novità progettate sul territorio, con le scuole e le sezioni soci Coop. Una di queste riguardava la creazione di un bosco didattico, nell’ottica di trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità. Questa mattina l’avvio del percorso che vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l'obiettivo di farli accompagnare nella crescita e nelle attività didattiche e ricreative da un nuovo “compagno di giochi”. All’iniziativa erano presenti i bambini e le insegnanti della scuola primaria, il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani, Renzo Ciani, presidente della sezione soci Coop di Tavarnelle Val di Pesa.

Le dichiarazioni

David Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle

"Oltre a rappresentare un gesto concreto che consente la riduzione della CO2 in atmosfera e la condivisione di importanti tematiche legate alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale e al cambiamento climatico, la creazione del Bosco didattico fa entrare in classe la cultura ambientale come esperienza outdoor che accompagna gli studenti nel loro percorso educativo orientato al rispetto verso la natura. Le nuove piantumazioni che adornano la scuola primaria di Tavarnelle offriranno l'occasione di scorgere negli alberi una prospettiva futura. Le piante cresceranno insieme agli studenti e al loro bisogno di prendersene cura favorendo un senso di tutela, un impegno collettivo alla valorizzazione del patrimonio ambientale in quanto bene comune. Siamo felici di sostenere l’iniziativa, inserita nel quadro delle politiche ambientali, delle azioni e dei tanti interventi che portiamo avanti da anni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del nostro territorio e sviluppare la consapevolezza sull’importanza di agire in modo corretto e responsabile a favore dell’ambiente. Ringraziamo Unicoop Firenze, la dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani e la sezione soci Coop per questa donazione ad una scuola del nostro Comune".

Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze

“In questi giorni stiamo portando avanti la piantagione di alcuni boschi didattici per raccontare ai bambini cosa vuol dire veder crescere un bosco. Il progetto dei boschi didattici mette al centro la valorizzazione degli spazi all'aperto, riscoperti durante il periodo della pandemia, attraverso un modello molto efficace di co-progettazione con le pubbliche amministrazioni e le scuole. In ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone: partecipare a questa esperienza significa mettere i semi di nuove relazioni, fra le piante, fra le persone e fra l’uomo e la natura, con l’auspicio che possano accompagnare i bambini anche nella loro vita da adulti”.

Renzo Ciani, presidente della sezione soci Coop di Tavarnelle Val di Pesa

“Siamo molto felici di partire con il progetto educativo del bosco didattico alla scuola De Amicis di Barberino Tavarnelle: insieme ai ragazzi e agli insegnanti abbiamo iniziato a piantare gli alberi che daranno vita alla zona verde che li accompagnerà nel loro percorso scolastico, è stata una mattinata in cui abbiamo visto l'entusiasmo negli occhi di alunne ed alunni, interessantissimi alle spiegazioni sugli alberi. L'obiettivo è che tutti in questo modo possano toccare con mano le tematiche ambientali, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza. Ringraziamo l'Istituto Comprensivo e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell'educazione ambientale”.

I numeri del Bosco didattico

32 boschi didattici realizzati e in fase di realizzazione (16 lo scorso anno, altri 16 nel 2022/2023) in 26 Comuni coinvolti

mille piante forestali piantate

circa mille mq di bosco piantato

oltre 180 classi delle scuole primarie coinvolte per circa 4mila bambine e bambini

dieci ore di proposta educativa/laboratorio che gli alunni di ogni classe hanno passato nella progettazione, piantumazione e cura del bosco didattico,

per un totale di 200 ore di progetto a livello complessivo

sette province toscane coinvolte, quelle in cui opera Unicoop Firenze

Descrizione proposta educativa - Il bosco didattico

Scoprire il mondo della natura creando un boschetto nel giardino della scuola: un’esperienza di educazione all’aperto dove bambini e bambine possano sperimentare ritmi, tempi e segreti della natura, crescendo insieme e prendendosi cura l’uno dell’altro. Durante questo percorso ci sarà un coinvolgimento diretto in attività sensoriali, di ricerca, condivisione, scoperta e riflessione in piccolo gruppo. Questa esperienza è pensata per sviluppare affetto, cura e rispetto per la natura e per la comunità. Il progetto permetterà di: far acquisire consapevolezza delle trasformazioni stagionali e del concetto di tempo in natura; allenarsi alla cura delle nuove piante anche attraverso un’esperienza di cooperazione tra pari con un maggior ascolto e rispetto dell’altro e delle sue necessità; imparare ad ascoltare la lingua della Natura, a vedere le relazioni tra i diversi organismi e a prepararsi a costruire una conoscenza sistemica.

Scheda: come si compone il bosco didattico

Chiamato anche foresta giardino, il Bosco didattico è una coltivazione multifunzione in cui trovano collocazione alberi di prima grandezza, piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, in sinergia con le piante spontanee e gli animali. Gli alberi da frutto sono al piano superiore, mentre al di sotto ci sono arbusti di bacche commestibili, piante perenni e annuali. Insieme creano relazioni per formare un ecosistema in grado di ottenere elevate produzioni di cibo con meno manutenzione. II modello è composto da un modulo di 25 mq di 5 m x 5 m, da localizzare in base alle presenze arboree e arbustive.

Le specie individuate per la piantagione del bosco comprendono il tiglio, che garantisce in autunno – inverno una pacciamatura naturale con le sue foglie che degradandosi apportano azoto al terreno e diversi arbusti da bacca senza spine negli anni permetteranno la creazione di passaggi, cunicoli, percorsi in cui i bambini si immergeranno letteralmente nella foresta, oltre ad altre piante come melograno, corbezzolo, nocciolo, sambuco, ma anche mirto, rosa canina, alloro, timo serpillo, santoreggia e ginepro.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa