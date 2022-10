Bassotto azzannato da un lupo nel viale di casa a Lamporecchio

Un attacco di lupi a Gianna, il bassotto tedesco di famiglia, nel giardino di casa mentre tornava il padre della proprietaria. Una brutta vicenda quella raccontata da Lucrezia Bernardini, veterinaria di Lamporecchio operante all'ambulatorio di Larciano. Proprio lei ha preso in cura l'amato cane, che ora versa in condizioni difficili in seguito alle ferite al torace provocate.

Già in passato c'erano stati avvistamenti di lupi nei pressi del parco di villa Rospigliosi a Lamporecchio. La famiglia Bernardini vive vicino alla piscina intercomunale, a due passi dal bosco. Proprio da lì sono sbucati gli assalitori. Un branco di tre lupi si è avvicinato, uno solo di loro ha azzannato il bassotto. Il padre della veterinaria stava rientrando in casa e sul vialetto ha visto la scena. Con le luci dell'auto e con il clacson è riuscito ad allontanare le bestie per poi soccorrere l'animale.

L'appello, da padrona e da veterinaria, di Bernardini è rivolto ai proprietari di animali domestici: "Tenete un occhio di riguardo per quello che è successo".