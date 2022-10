Bus sociale tra centro e frazioni a Bientina, il taglio del nastro

Nella mattinata di Martedì 18 Ottobre, il Sindaco di Bientina Dario Carmassi e il Vicesindaco Alessandro Cai, hanno inaugurato il bus navetta “Al Mercato E Non Solo”: si tratta di un nuovo servizio sociale di trasporto gratuito, che collega le frazioni di Santa Colomba e Quattro Strade ai servizi del centro cittadino, potenziando il collegamento con la frazione del Puntone.

Il bus, attivo il Martedì dalle 08:00 alle 13:15, è rivolto a persone over sessanta, donne in stato interessante o con figli piccoli (fino a tre anni d’età), persone non in possesso della patente di guida (purchè maggiorenni), disoccupate/i e persone valutate in stato di fragilità temporanea. Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda presso l’Ufficio Relazioni Al Pubblico (piano terra del Palazzo Comunale).

Il viaggio inaugurale è iniziato dalla Chiesa di Santa Colomba, dove il mezzo è stato benedetto dal Parroco della frazione Don Marek, per poi proseguire verso le fermate del Bar di Santa Colomba e della rotatoria di Quattro Strade. Le tappe successive sono state quelle di Via Argine di Fungaia, Contrada Puntone e Via del Confine. Da lì, il bus ha fatto tappa in Piazza Vittorio Emanuele II, in cui ha avuto luogo il taglio del nastro e la benedizione del Parroco di Bientina Don Ettore.

Infine, l’itinerario si è concluso con l’ultima tappa presso il Cimitero Comunale, per poi ricominciare il giro dalla Chiesa di Santa Colomba.

“Uno degli obiettivi di questa amministrazione è stato fin da subito il potenziamento dei collegamenti tra le frazioni collinari e il centro di Bientina” - dichiara Dario Carmassi, Sindaco di Bientina – “Abbiamo trovato la formula giusta focalizzandoci su una fascia di popolazione che, per caratteristiche oggettive, può rientrare in un ambito sociale. Il nostro obiettivo è quello di implementare ulteriormente questo servizio, perché si tratta di un’iniziativa concreta, reale, ma anche sostenibile: infatti, in un momento storico caratterizzato dai rincari energetici e dall’inquinamento fuori controllo, è ancora più importante avere un mezzo, pubblico e gratuito, che permetta di spostarsi in modo snello, e di vivere il nostro territorio”.

“Come amministrazione, abbiamo fortemente voluto questo servizio” - dichiara Alessandro Cai, Vicesindaco di Bientina - “L’iniziativa è importante non solo perché incentiva il collegamento tra le frazioni del Comune, ma anche perché favorisce la mobilità delle cittadine e dei cittadini bientinesi con maggiore difficoltà di spostamento. Siamo ancora in fase sperimentale, ma è una soddisfazione essere riusciti a mettere il primo tassello di questo importante progetto che spero possa potenziarsi ulteriormente. Ringrazio di cuore gli uffici comunali che in poco tempo hanno lavorato incessantemente insieme all’amministrazione, per la realizzazione di questo progetto”.

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio stampa