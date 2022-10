Confine orientale italiano ed esodo giuliano-dalmata: assemblea pubblica a Greve

Un’occasione per conoscere e approfondire la conoscenza della Storia dei confini orientali, dei rapporti con i popoli confinanti e delle tragiche vicende accadute prima e dopo la seconda guerra mondiale. Una proposta del Consiglio comunale di Greve in Chianti si è tradotta in un’iniziativa aperta al pubblico organizzata dal Comune di Greve in Chianti domani, giovedì 20 ottobre alle ore 21.15 nella sala Margherita Hack del Palazzo della Torre (viale Vanghetti, 4, Greve in Chianti).

Nello specifico si tratta di un’assemblea pubblica in cui gli interventi del professor Raoul Pupo, storico italiano e docente di Storia contemporanea presso l’Università di Trieste, fra i massimi conoscitori dell’esodo giuliano-dalmata e della storia del nostro confine orientale, e del sindaco Paolo Sottani illustreranno l’obiettivo dell’evento incentrato sul tema “La complessa vicenda del confine orientale italiano e dell’esodo giuliano-dalmata”.

L’iniziativa segue quella che, sempre su proposta del Consiglio comunale, si è tenuta nel febbraio 2022 per la presentazione di due targhe commemorative nel parco pubblico di via Brodolini, a Greve in Chianti. La prima è stata dedicata a tutte le vittime delle Foibe, la seconda ha rievocato la memoria di Norma Cossetto, una studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa nell'ottobre del 1943 dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino