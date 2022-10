Il coraggio di reagire, una serata allo Shalom per la ballerina che sogna i Mondiali

Una corsa verso il Mondiale di danza sportiva in Slovenia, recuperando le forze dopo un delicato intervento al Meyer. Per Roberta (nome di fantasia), 14 anni da Empoli, sarà il tempo di brillare con uno spettacolo a lei dedicato in programma per domani, giovedì 20 ottobre, al Teatro Shalom di Empoli.

Il problema di salute che l'ha afflitta rischiava di far saltare la partecipazione, dopo un titolo di campionessa italiana di categoria nel 2018 e la partecipazione a due passati Europei e Mondiali.

Con 'Il coraggio di reagire', spettacolo organizzato dall'azienda Più Profitti di San Miniato dedicata alla formazione professionale, il ricavato andrà a finanziare una borsa di studio per permettere alla giovanissima di coronare il suo sogno.

Oltre ai biglietti, acquistabili a questo link, sarà possibile sovvenzionare la borsa di studio con una quota maggiore.

Nella serata, al via alle 20.30, si esibiranno la Terinazzi Dance School con ’Emozioni’ (coreografie di Silvia Marchetti), oltre al magicomico Kagliostro. Come ospiti d'onore saranno presenti il capo delegazione della Nazionale di Danza sportiva Renzo Maoggi, la presidente dell'associazione Anna Lorenzini e la giudice internazionale Valentina Maoggi.