Dal cielo la Pace, da Empoli per la guerra in Ucraina

“Accendiamo la pace nel cielo di Empoli”. Domenica 23 ottobre dalle 18 alle 19, in piazza della Vittoria si terrà un flash mob per dire “Tacciano le armi, negoziato subito. Verso una conferenza di Pace”.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Empoli per la Pace, in collaborazione con Mama’s Hearts, il movimento spontaneo nato dall’iniziativa di alcune mamme empolesi che già domenica scorsa hanno chiamato i cittadini in piazza per la Pace. L’evento empolese si tiene in vista e in preparazione della manifestazione nazionale, per la Pace, organizzata per il prossimo 5 novembre a Roma.

Il Comitato Empoli per la Pace lo scorso 27 maggio ha organizzato la “Veglia della pace”alla Vela di Avane e dal 20 luglio ha deciso di tenere accesi i riflettori sul conflitto in Ucraina, con la ‘Tenda della Pace’ nella centralissima piazza della Vittoria che ogni giorno viene presidiata fisicamente da una persona dalle 18 alle 19.

I concetti che stanno alla base di queste iniziative sono:

- stop all’invio delle armi

- si alla diplomazia sia da parte dell’Europa che sotto l’egida ONU

- no alla corsa al riarmo e all’aumento delle spese militari

- ratifica da parte dell’Italia del trattato di proibizione delle armi nucleari

Il flash mob di domenica 23 ottobre prevede, a conclusione dell’iniziativa, che, con i corpi dei partecipanti venga composta la parola “Pace” e che la stessa, idealmente, possa essere vista in tutto l’universo.

Per questo motivo, l’invito dei promotori dell’iniziativa, a tutti coloro che vogliono partecipare, è di portare una candela che, una volta accesa, darà corpo e forma alla scritta… “umana”.