Due giocatori dell'Abc convocati dalla Selezione Regionale 2007

Dopo i quattro atleti inseriti nella Selezione Regionale 2008, le soddisfazioni in casa Abc non mancano neppure nella Selezione Regionale 2007. Tra i convocati figura infatti Cosimo Ticciati, mentre Aldo Filomeno è stato inserito tra le riserve.

La scelta dei 24 convocati e delle 14 riserve è arrivata su indicazione del Responsabile Tecnico Territoriale Massimo Chiarello e degli allenatori della selezione. L’allenamento è in programma mercoledì 2 novembre, dalle ore 15 alle 17, presso il palazzetto Paolo Valenti in via Alderotti a Firenze. A Cosimo e Aldo i complimenti della società.

