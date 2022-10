Empoli guarda a un nuovo impianto di atletica. Voucher per iscrivere i giovani

Nella seduta consiliare che si è tenuta ieri sera, martedì 18 ottobre 2022, al primo piano di via Giuseppe del Papa,41, la discussione dell’ordine del giorno ha riguardato anche la delibera su una variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, che è stata approvata dai gruppi di maggioranza (Partito Democratico e Questa è Empoli) con 14 voti favorevoli, contrari con 6 voti Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Misto e nessun astenuto.

Al centro della variazione di bilancio lo Sport, vero protagonista di questa operazione. Tra le varie voci della delibera, la prima parte consistente di questa variazione sono 70.000 euro destinati a voucher per le famiglie al fine di contrastare la diminuzione del loro potere d’acquisto, che potrebbe andare a incidere negativamente sulle iscrizioni alle società sportive e contributi per le bollette ai soggetti gestori di impianti, visto l’aumento esponenziale dei costi energetici.

Ma non è tutto. Ci sono quasi 100.000 euro per la manutenzione degli impianti sportivi e soprattutto lo stanziamento di fondi comunali per la costruzione del nuovo impianto di atletica. Risorse importanti che insieme al contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, l’accensione di mutui dal credito sportivo, permetteranno di ultimare l’operazione.

(Il fallimento della trattativa tra Empoli Fc e Comune per l'acquisto diretto dello stadio di Empoli in cambio del nuovo impianto ha portato l'amministrazione a cercare nuove strade per ottenere la realizzazione della struttura che nascerà vicino al polo scolastico di via Sanzio, in dismissione di quello esistente al Castellani, NdR).

Il nuovo impianto di atletica andrà a colmare un gap ormai pluriennale, più volte segnalato a questa amministrazione dalle società sportive e caratterizzato dal fatto che la pista dello stadio è inutilizzabile per le condizioni attuali in cui si trova.

La struttura che verrà realizzata soddisferà i requisiti più moderni che un impianto di respiro nazionale deve rispettare.

"Lo sport è una delle esperienze più belle e importanti che si possano fare nella vita. La storia di Empoli in campo sportivo ha pochi eguali a livello nazionale. Siamo veramente felici di poter chiudere questo secondo mandato con l’investimento pubblico in impianti sportivi più grande dagli anni ottanta. Un nuovo stadio dell’atletica a due passi dal polo scolastico delle scuole superiori per rilanciare al massimo questo meraviglioso sport e dare finalmente alle nostre associazioni e atleti l’impianto che meritano", ha affermato Brenda Barnini, sindaca di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa