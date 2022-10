Entra in hotel e cerca una donna che non esiste, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Un 33enne di Catanzaro è stato arrestato a Firenze dopo aver sfondato la porta di un hotel asserendo di voler cercare una donna, che poi non è risultata esserci né essere una persona reale, e aver preso a calci e pugni i poliziotti intervenuti sul posto.

Verso le 5 del mattino, infatti, il calabrese è entrato in un albergo in via de' Vecchietti in evidente stato di agitazione. Gli agenti, ben quattro pattuglie, hanno faticato non poco a bloccarlo, tanto che è stato necessario sedarlo e trasportato in ambulanza accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova.

I poliziotti hanno riportato contusioni con prognosi di cinque giorni ciascuno, mentre il 33enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato.