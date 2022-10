Etrusca U19 Gold ko a Cecina

Nella prima giornata di campionato i nostri U19 Gold escono sconfitti sul campo di Cecina, nonostante la buona prestazione corale. Una sconfitta che non preoccupa dato l’andamento della partita e l’atteggiamento mostrato dai ragazzi in campo.

Avvio forte per entrambe le formazioni con l’Etrusca che guidata da Bellavia e Scardigli trova buone soluzioni in attacco ma gli avversari puniscono ogni distrazione in difesa con canestri pesanti.

Le rotazioni sono ampie perché già nella prima frazione di gioco i problemi di falli di fanno sentire. Al riposo lungo il punteggio vede i padroni di casa favoriti a 13 lunghezze di distanza.

È il terzo quarto forse il peggiore e sottotono; i falli diventano pesanti e le azioni non fluide fino a toccare il massimo svantaggio di 22 punti.

Un ultimo quarto di grande spessore vede una bella reazione di orgoglio e spirito di sacrificio da parte di tutti i ragazzi scesi in campo che, guidati da un Tamburini ispirato, che recuperano il gap, anche se non sufficiente per la vittoria, fino al -9 finale.

In un campionato lungo e duro le sensazioni sono più che positive. Il lavoro settimanale in palestra sarà un fattore determinante per le prossime gare.

Un ringraziamento speciale al tifo arrivato direttamente da San Miniato… Una carica importante!

Prossimo impegno lunedì 24, al Fontevivo, contro Piombino.

Basket Cecina - Finikem Etrusca Basket 80-71

Tabellino: Iacopini, Tamburini 19, Ermelani, Nannetti, Panchetti, Scardigli 16, Bellavia 14, Castaldi 4, Speranza 10, Dell’unto, Vanni 2, Mbengue 6. All. Petrolini, Vice Latini

