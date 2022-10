Frutta e verdura per dipendenti e ospiti: il progetto Ceam

E’ partito in CEAM il progetto “Siamo alla frutta”, un tentativo di convincere colleghi e ospiti a consumare meno caffè, bevande, pastine e schiacciatine delle macchinette automatiche, offrendo gratis una scelta di due frutti e due verdure mangiabili a mano e che siano rigorosamente di stagione e del territorio. Una scelta importante, quella dell’azienda di via Valdorme, che dimostra non solo attenzione alla salute delle persone, ma anche all’ambiente visto che, così facendo, anche la plastica si riduce di molto.

“Il progetto ­– spiega il presidente Simone Campinoti – può fare anche cultura del cibo e dare un contributo educativo e culturale a tutti i colleghi tra i quali ci sono ormai persone di varia nazionalità e cultura. Purtroppo è noto che il consumo di frutta e verdura per varie ragioni è ai minimi storici specie nelle giovani generazioni ed anche in azienda vediamo che nelle pause è più facile prendere qualcosa alla macchinetta, senza badare alla salute. Così abbiamo pensato che, rendendo facile e gratuita anche l’alternativa, sia più facile cambiare”.

“Ad onor del vero – aggiunge Campinoti - la frutta e verdura presente in Ceam non costituisce cosa nuova, ma mai avevamo pensato di farlo diventare un progetto. Ora, su stimolo anche di un altro collega imprenditori come Franco Iorio di Time net che ha fatto qualcosa del genere, abbiamo pensato di renderlo una cosa stabile e già dopo un giorno sembra che i colleghi abbiano gradito molto”.

Fonte: Ufficio Stampa