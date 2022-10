Auto contro betoniera sulla 429, elisoccorso per un 49enne

Un uomo di 49 anni alla guida della sua auto si è scontrato contro una betoniera sulla 429, nel tratto di Barberino Tavarnelle al confine con Certaldo. I sanitari del 118 da Siena-Grosseto e da Firenze-Prato hanno inviato un'ambulanza della Misericordia di Poggibonsi oltre a una seconda della Misericordia di Certaldo ma il trasferimento in ospedale alle Scotte di Siena è avvenuto in elisoccorso in codice giallo. I vigili del fuoco da Petrazzi (Castelfiorentino) hanno garantito la sicurezza dell'area durante le fasi del soccorso con l’intervento dell’elicottero Pegaso. In arrivo l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. Viabilità interrotta sul tratto interessato.