Invalidità civile per l’Hfi, in Regione sì unanime a mozione M5s

La Regione Toscana si attivi con il Governo nazionale “affinché si proceda all’inserimento della malattia rara denominata fruttosemia o intolleranza ereditaria al fruttosio (Hfi) nella tabella per il riconoscimento dell’invalidità civile”. Il Consiglio regionale approva all’unanimità una mozione del Movimento 5 stelle, firmata dalla consigliera Silvia Noferi.

Si tratta di una malattia genetica rara, si legge nella mozione, “che si manifesta generalmente al momento dello svezzamento”, è “potenzialmente letale, se non trattata” e l’incidenza “è pari a un caso su 20mila nati”. La mancata produzione di un enzima “determina un accumulo di fruttosio nel fegato, nei reni e nel piccolo intestino”. Per le sue caratteristiche, “potrebbe essere paragonata al diabete, patologia per la quale nella tabella legata all’apparato endocrino si propone una percentuale d’invalidità fissa al 100 per cento”. Di qui la richiesta della mozione presentata dalla consigliera Noferi e approvata con voto unanime dal Consiglio regionale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa