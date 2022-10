Investe pedone e scappa, denunciato pirata della strada

Ha investito un pedone ed è fuggito senza soccorrerlo. Dopo tre settimane di indagini i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. Il fatto è avvenuto in una strada di Santa Maria a Monte, nella Zona del Cuoio.

Il pedone stava attraversando quando l'auto lo ha colpito e lasciato a terra. Il ferito ha avuto delle lesioni guaribili in pochi giorni, oltre a tanto spavento.

Chi era alla guida dell'auto non si è fermato ed è fuggito via. I carabinieri hanno indagato a lungo e sono risaliti al pirata della strada: è stato denunciato per lesioni personali, fuga e omissione di soccorso.