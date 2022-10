Lucca Comics and Games, montaggio strutture: parcheggi gratis per i residenti

Da sabato prossimo 22 ottobre inizierà il montaggio delle ultime strutture a servizio della manifestazione Lucca Comics and Games.

In particolare saranno posizionati gli elementi pubblicitari, le biglietterie, box e aree per montaggio transenne e deposito materiale e bagni chimici, con modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in alcune strade e piazze fra cui piazza Erno Erbstein e l'area a parcheggio posta a margine della Traversa seconda di via delle Tagliate di Sant'Anna, in piazza Anfiteatro, una corsia della rotatoria di piazzale Boccherini a margine degli spalti delle mura, una porzione di piazza San Romano, piazzale del Risorgimento, piazzale Ricasoli, parcheggio di via del Pallone.

Tutte le modifiche saranno segnalate sul posto e le ordinanze complete saranno consultabili sul sito del Comune. Si ricorda in particolare che per limitare i disagi, i residenti in centro storico dallo scorso 10 ottobre e fino all'11 novembre prossimo possono parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro, sia all'interno che all'esterno del centro cittadino. Nei giorni della manifestazione, dal 28 ottobre all'1 novembre, potranno farlo anche nel parcheggio della Cittadella, ritirando l'apposita tessera al punto Metro presso il parcheggio Carducci.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa