Maltratta i genitori anziani a Scandicci, 54enne finisce in carcere

Un 54enne è stato arrestato e trasferito in carcere dai carabinieri della stazione e del Norm di Scandicci per maltrattamenti verso gli anziani genitori.

Lo scorso 6 ottobre i carabinieri sono intervenuti per una segnalazione dai vicini di casa per una lite violenta a cui poi è seguito il ricovero della madre di 88 anni.

I carabinieri hanno ricostruito vari maltrattamenti iniziati già da settembre 2021, per entrambi i genitori residenti in una casa vicino a quella del figlio.

L’anziana donna è deceduta il 15 ottobre scorso, essendo ancora ricoverata, per cause in corso di accertamento e che allo stato dei fatti non risultano connesse a quanto accaduto.