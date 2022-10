Montespertoli festeggia i 94 anni del Cardinale Ernest Simoni

Martedì 18 ottobre 2022, alle ore 18, Montespertoli ha abbracciato il "martire vivente" che ha deciso di ricordare il suo genetliaco con una messa di ringraziamento a San Donato a Livizzano, presieduta dal Presule e concelebrata dal parroco don Cristian Meriggi.



Da ogni parte del mondo sono giunti gli auguri a Padre Ernest nel giorno del suo compleanno: dalle autorità albanesi e italiane e dai tanti fedeli che lo conoscono e che lo seguono nel suo instancabile apostolato a servizio della Santa Chiesa. I familiari in Firenze lo hanno abbracciato nella mattinata del giorno speciale quando la Chiesa fa memoria di San Luca Evangelista e da secoli in Albania, proprio a Scutari dove è nato il Cardinale, si ricorda la Vergine del Buon Consiglio, patrona celeste.



Il Porporato, nella sua semplicità, nel suo nascondimento che ha caratterizzato tutto il suo lungo percorso di vita, era stato invitato a festeggiare il proprio compleanno da più parti ma ha declinato ogni invito ritirandosi un sol giorno presso la parrocchia di San Donato per celebrare una santa messa di ringraziamento per il dono della vita e per i tanti doni ricevuti durante il suo Ministero sacerdotale.



La sua è stata una vita improntata totalmente al servizio silenzioso della Chiesa, in modo particolare della chiesa d'Albania che ha servito con tutte le sue forze fino a sei anni fa, quando Papa Francesco lo ha creato Cardinale di Santa Romana Chiesa all'età di 88 anni, annoverandolo nel collegio cardinalizio quale esempio di autentica fedeltà agli insegnamenti evangelici per i suoi quasi trent'anni di sofferenze, angherie e soprusi subiti, durante la prigionia e i lavori forzati dell'Albania, dal regime.



Presenti alla cerimonia le autorità civili e militari, tra cui il Generale in congedo CC Salvatore Scafuri, Ispettore emerito associazione nazionale carabinieri Toscana, oltre a numerosi fedeli. Il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini ha commentato questa importante occasione di festa e di preghiera: "Anche la società civile guarda con ammirazione l'instancabile opera di testimonianza del Card. Simoni. Padre Ernest ha trovato nel territorio di Montespertoli una seconda casa e noi siamo felici di accoglierlo così spesso e di festeggiarlo nel giorno del suo compleanno."



Al termine della celebrazione eucaristica, sul sagrato della chiesa, i tanti fedeli presenti si sono stretti attorno al Cardinale e, dopo il saluto di Don Cristian, è stato intonato il canto del "Tanti auguri" mentre il Cardinale soffiava sulle 94 candeline della torta - preparata dai volontari della Parrocchia - con sopra apposta una mitria dorata fatta di zucchero.

