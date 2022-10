Multiutility, ok da Montespertoli. Giusti (Pd): "Processo complesso ma importante"

Il consiglio comunale di Montespertoli , che si è tenuto lunedì 17 ottobre, ha approvato la delibera per la costituzione della holding di servizi della Toscana, che prevede la fusione per incorporazione in Alia delle partecipazioni detenute in Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, società partecipate dai Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia.

"La costituzione della Multiutility è un processo molto complesso ma di grande importanza per lo sviluppo della nostra Regione - dichiara Giacomo Giusti, segretario del Pd di Montespertoli –. Basti pensare all’ingente capacità di investimento, che una grande società di gestione dei servizi può portare, in un periodo storico in cui non si è più nelle condizioni di tollerare ad esempio l’enorme dispersione idrica che oggi ci contraddistingue o nel verificare che i rifiuti vengano riciclati e smaltiti in maniera sostenibile, sia ambientalmente che economicamente, che l’energia sia prodotta sempre più in modo rinnovabile, assicurando al contempo la regolarità della fornitura. Naturalmente sono molte le preoccupazioni, a partire dalla rappresentatività dei comuni più piccoli nelle sedi decisionali, ma anche rispetto alla esigenza di un profilo di responsabilità sociale d’impresa che dimostri come una società moderna porti un contributo ai cittadini più fragili".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa