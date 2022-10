"Non siamo soli", nuovo appuntamento informativo sull'Alzheimer a Poggibonsi

Continua Non siamo soli, il ciclo di giornate informative a cura della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) e rivolto ai familiari che vivono nella quotidianità la malattia dell'Alzheimer. Il prossimo appuntamento è Lunedì 24 ottobre 2022 dalle 17.00 alle 19.00 presso il Centro Diurno "S. Traversari" in Via Carducci a Poggibonsi. Psicologi e operatori specializzati della Fondazione forniranno informazioni sulla malattia e sui servizi attivati per supportare le famiglie.

"Per questa seconda giornata – dichiara Romina Mora, Direttore dei servizi residenziali e semiresidenziali di FTSA – abbiamo fatto tesoro delle richieste pervenute lo scorso 12 settembre durante il primo incontro. Non siamo soli vuole rispondere prima di tutto al bisogno di condivisione e vicinanza in un momento estremamente delicato per gli equilibri familiari messi a dura prova a causa della convivenza con l’Alzheimer".

Il prossimo Lunedì 24 ottobre il focus sarà sui cambiamenti del comportamento dovuti al progressivo declino delle funzioni cognitive, ad esempio gli stati umorali inediti per la persona oppure la confusione e l’ansia a casa, al lavoro, con gli amici o nei luoghi al di fuori della zona di comfort. Gli esperti daranno dei suggerimenti su come gestire in autonomia queste trasformazioni, con l’obiettivo di evitare l’isolamento e controllare i livelli di stress sia dei cari che dei malati.

Anche l’ambiente casalingo può contribuire a migliorare la comunicazione e i giusti accorgimenti possono permettere ai familiari di entrare in contatto con i cari con Alzheimer: favorire l’orientamento tra le stanze della casa e gli elettrodomestici, mantenere le capacità e gli elementi di identità personale, creare spazi di riposo e relax. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni: 337 1066006 oppure info@ftsa.it

Fonte: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa