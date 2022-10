Nuova lettura di Renato Fucini in teatro a Vinci

Prosegue a Vinci l'edizione 2022 del “Festival Fuciniano”. Dopo il successo della serata inaugurale di settembre, il 22 ottobre il Festival si sposterà al teatro di Vinci (alle 21.30) per un altro appuntamento con la letteratura. Sarà la professoressa Elisabetta Bacchereti, docente universitaria e autorevole studiosa di Renato Fucini, a proporre un'interpretazione inedita delle 'Figure di donna nell'opera di Renato Fucini'. Nella serata in teatro interverranno due attori di eccezione, Angela e Andrea Giuntini.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero: è prevista la prenotazione al numero 0571 933285, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Festival è organizzato dal Comune di Vinci, in collaborazione con l'associazione 'La valigia blu' e la con la direzione scientifica di Paolo Santini.

“Il patrimonio di Fucini non finisce mai di stupire – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Vinci Sara Iallorenzi -. Siamo contenti, come Comune, di continuare a valorizzare le sue opere, proponendo nuove interpretazioni e svelando nuove chiavi di lettura. Ricordare la sua figura di poeta e scrittore nei luoghi in cui ha vissuto e che lo hanno ispirato aggiunge un valore in più”.

"Il tratto caratterizzante del Festival Fuciniano - dice il direttore scientifico Paolo Santini - è da sempre quello di presentare ricerche inedite legate all'opera di Renato Fucini in vari campi: da quello letterario, a quello musicale, a quello delle arti figurative. La professoressa Bacchereti, un'autorità nell'ambito degli studi letterari, ci condurrà alla scoperta di un mondo straordinario e inedito frequentato da Fucini. Sarà una grande occasione per conoscere a fondo il nostro poeta e con l'intervento di due attori professionisti, che interpreteranno vari brani fuciniani e non solo, a vivere da vicino quell'epoca".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa