Ottobre rosa a Lamporecchio: prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un'occasione importante per conoscere quelli che sono stati i grandi progressi compiuti negli ultimi anni dalla scienza, ma anche per ricordare alle donne l'importanza di sottoporsi a controlli periodici che possono rivelarsi fondamentali nella lotta contro questa patologia.

Il tumore alla mammella, solo in Italia, colpisce ogni anno circa 60.000 persone e rappresenta il cancro più frequente tra le donne, ma anche, fortunatamente, quello che ha tassi di guarigione molto più alti, grazie alla diagnosi precoce e all'avanzamento delle cure. L'associazione Annastaccatolisa ha messo a disposizione della Croce Verde di Lamporecchio materiale di sensibilizzazione e informazione che verrà distribuito sul territorio in collaborazione con l'amministrazione comunale.

L'associazione, che ha sede a Montecatini Terme, è nata nel dicembre del 2011, fondata dagli amici e dai familiari di Anna Lisa, morta a soli 33 anni per un carcinoma mammario molto aggressivo. "Quando ho preso contatti con la Sig.ra Roberta Romani - dice Paola Biondi consigliere con delega alle Pari Opportunità - presidente della Associazione e mamma di Anna Lisa, mi ha subito colpita il tono delle sue parole, l'approccio che immagino rivolga a tutte le donne che incontra, come se, con quella voce gentile e nel contempo forte, parlasse con un'amica e la invitasse a prendersi cura di sé. Abbiamo condiviso insieme l'importanza di un percorso di salute, da iniziare anche in giovane eta' come conoscenza di una malattia che fa paura ma che, se affrontata in tempi rapidi, può essere sconfitta”.

Trenta anni fa la metà delle donne con il tumore al seno operato moriva, oggi la sopravvivenza a 10 anni si attesta all'80 % circa.

“Noi donne”, conclude Paola Biondi, “abbiamo un compito: seguire quello che cantava Anna Lisa e che mi permetto di ricordare. Una formica è solo una formica, uno zero, una nullità; i granelli di sabbia per lei sono montagne ma basta che abbia vicino le compagne e una formica smuove le montagne e insieme esistono, corrono, sgobbano, lottano vincono, le montagne smuovono!.. e insieme sì!”.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa