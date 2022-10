Padel Experience, Tinghi Motors e Tennis Club Santa Croce insieme per l'ambiente

La mobilità del futuro, quella elettrica e ibrida, è già qui, e la Tinghi Motors lo sa bene! In linea con l’obiettivo zero emissioni di Renault, la Concessionaria ufficiale di Empoli opera in prima linea per la sostenibilità sotto il logo Tinghi Motors Green appositamente studiato per iniziative di questo tipo, seguendo con convinzione i progetti che mirano alla transizione ecologica.

Giovedì 20 Ottobre Tinghi Motors Green presenta l’evento Padel Experience. Dalle ore 16 alle ore 20:30, al Tennis e Padel Club Santa Croce sull’Arno, uno dei più apprezzati della provincia di Pisa e dell’intera Toscana, Padel Experience fonda un vero e proprio "Green Team" tra la Concessionaria e il Club santacrocese, ambasciatore di un futuro più salutare e ecologico, promotore di idee e progetti green nel territorio.

All’inaugurazione della colonnina elettrica presso il Club, installata grazie a Tinghi Motors, alla quale parteciperanno anche il sindaco Giulia Deidda di Santa Croce sull’Arno e l’assessore allo Sport Simone Coltelli, seguirà la consegna dell’auto Renault ZOE 100% elettrica da parte di Tinghi Motors agli insegnanti di Padel e il lancio del Contest Tinghi Motors 1.2.3. CLICK, il concorso fotografico che lega l’entusiasmo per il gioco del Padel, fenomeno sempre più popolare in Italia per tutte le età, all’amore per il pianeta, un contest simbolo di un movimento di cambiamento che vede la mobilità del futuro parte di uno stile di vita più sostenibile e salutare.

Durante il ricco buffet di Padel Experience, oltre all’opportunità di avvicinamento al mondo del Padel con la possibilità di fare una lezione di prova gratuita, sarà presentato l’innovativo progetto scolastico sulla mobilità elettrica DiverCity4School by Tinghi Motors, realizzato in partnership con la no profit DiverCity. Queste le parole colme di entusiasmo di Daniele Timpano, Presidente DiverCity: "DiverCity è da sempre impegnata a creare una rete di soggetti ispirati da progetti ambiziosi che abbiano al centro la cittadinanza attiva e la sostenibilità. È perciò per noi un onore poter lavorare con Tinghi Motors nel contesto del progetto DiverCity4Schools. Con la preziosa esperienza di Tinghi Motors, verrà proposta alle scuole un’opportunità formativa sul tema della Mobilità Sostenibile, fruibile sia online sia in classe. Il modulo e-learning sarà disponibile sul sito di DiverCity, il suo sviluppo vedrà un team di giovani studenti con la supervisione di esperti del settore. Come associazione ci prepariamo con grande entusiasmo a questa partnership, sicuri dell’impatto positivo che avrà sul territorio".

A valorizzare il connubio tra sport e sostenibilità celebrato nell’evento Padel Experience Simone Martini, presidente del Tennis e Padel Club Santa Croce sull’Arno, afferma "in un momento davvero significativo per il Padel - la cui esplosione è testimoniata dal fatto che proprio domenica in un’assemblea straordinaria tenutasi a Firenze, la Federazione Italiana Tennis si è convertita dopo 110 anni in Federazione Italiana Tennis e Padel - l’arrivo di questa collaborazione con Tinghi Motors che punta al futuro ci riempie di orgoglio. Condividiamo con loro l’amore per il Pianeta e per uno stile di vita green, sostenibile e salutare, le iniziative che presenteremo siamo sicuri che saranno utilissime per sensibilizzare sul tema grandi e piccini, in particolare quello rivolto alla didattica scolastica permetterà di costruire in questi ragazzi una forte consapevolezza su di un tema così delicato".

Fonte: Ufficio stampa