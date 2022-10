Azienda dell'Empolese dona macchinari alla pediatria dell'ospedale

Sono stati donati due monitor multi-parametrici vitali e un video laringoscopio alla pediatria di Empoli, diretta dal dr. Roberto Bernardini, grazie alla generosità di una nota azienda di abbigliamento e moda del territorio.

I due monitor mult-parametrici sono strumenti fondamentali per monitorare le attività vitali in neonati e bambini al fine di valutare vari parametri quali la saturazione, la frequenza respiratoria e cardiaca, l’ECG, mentre il video laringoscopio è utilissimo nei casi in cui è necessario intubare il piccolo paziente e verificare che l’operazione sia stata eseguita in modo corretto e in sicurezza soprattutto in situazione di emergenza.

Alla donazione, dal valore di 14 mila euro, erano presenti: la dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria, il dr. Fabrizio Masoni pediatra, Azzurra Morelli, Vice Presidente Confindustria Firenze.

“Siamo grati di ricevere questa nuova donazione che permette di dotare la nostra pediatria di macchinari all’avanguardia e facilitare, come nel caso del video laringoscopio, l’operatore nella sua attività, oltre che tutelare i piccoli pazienti. Ancora una volta il territorio empolese mostra la sua vicinanza all’Ospedale San Giuseppe e in particolare alla nostra Pediatria per migliorare ulteriormente la qualità delle strumentazioni utilizzate al servizio dei piccoli pazienti che a noi si rivolgono -sottolinea il dr Bernardini.”

“Ringrazio nuovamente per la gratitudine e la sensibilità mostrata dalle imprese del territorio verso il nostro Ospedale. Con questa donazione si arricchisce maggiormente la pediatria garantendo un alto livello della qualità dell’assistenza- conclude la dr.ssa Guarducci.”

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa