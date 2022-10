Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia è avvenuto a Pisa e ha portato all'arresto di un trentenne. Nei mesi scorsi il giovane era stato colpito da divieto di avvicinamento al padre, dato che lo aveva maltrattato più volte. In seguito è tornato in azione e ha colpito anche la madre, arrivando a minacciarla con un coltello. Per questo motivo i carabinieri sono intervenuti e lo hanno messo in manette, attualmente si trova al Don Bosco.