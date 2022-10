Prevenzione oncologica, open day in Villa delle Rose e nei presidi di Aou Careggi

Un’intera giornata per informare, far conoscere servizi, presentare attività, progetti e percorsi nell’ambito della prevenzione oncologica. Con questi obiettivi l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) apre le sue strutture ai cittadini il 26 ottobre con un ricco programma di attività ed eventi.

L’iniziativa si svolgerà nel corso dell’intera giornata e coinvolgerà sia i percorsi interni ed esterni della sede principale dell'Istituto a Villa delle Rose, sia i propri presidi all'interno della Aou Careggi (Senologia Clinica presso il Polo Materno Infantile e Laboratori di ricerca presso il padiglione 27 b – Cubo 3).

Informazione e incontro con gli esperti

Per i cittadini un’importante opportunità: presso stand e gazebi appositamente organizzati si potranno ricevere, direttamente dai professionisti sanitari, informazioni legate agli stili di vita, agli screening e alle attività della riabilitazione (svolta in collaborazione con la LILT di Firenze). Poi ancora: un ciclo di conferenze organizzate da tutte le strutture dell'Istituto, sarà occasione per conoscere nel dettaglio le attività erogate dall’Ispro, i progetti di ricerca in corso e favorire momenti di confronto tra professionisti della salute e cittadini.

La prevenzione

Sarà offerto, previa prenotazione, il servizio innovativo di multiscreening; nello specifico, nella stessa giornata saranno erogate, agli aventi diritto, sia la mammografia (screening mammografico), sia il Pap Test/Test Hpv (screening della cervice uterina) e si procederà alla consegna del kit per la ricerca del sangue occulto (screening del colon retto). Inoltre previa prenotazione, presentando la ricetta medica, Ispro offrirà, visite dermatologiche per prevenzione melanoma (presso la sede di Villa delle Rose) e la valutazione senologica (presso la Senologia Ispro all'interno del Polo Materno infantile di Careggi) ed anche in questo caso, per gli aventi diritto, sarà offerto il multiscreening.

“Iniziative, come questa promossa da Ispro, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno - sottolinea il presidente Eugenio Giani - sono occasioni particolarmente importanti per sostenere il tema generale della prevenzione oncologica e, in particolare, l’adesione agli screening istituzionali (mammella, colon retto e cervice uterina)”.

“Ritengo, inoltre - prosegue Giani - che sia importante promuovere momenti di incontro, conoscenza e condivisione fra gli utenti, le strutture e i professionisti del Servizio sanitario regionale, nella consapevolezza che i percorsi di salute debbano divenire sempre più strumenti di partecipazione, affinchè ogni persona possa contribuire in maniera attiva e personalizzata alla presa in carico dei propri bisogni.”

Per tutte le informazioni sulla giornata e sugli eventi in programma è possibile telefonare al numero verde regionale 800880101.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa