Psicologo a scuola, parte il progetto alle medie a Montespertoli

Annunciato a marzo dall’Amministrazione Comunale insieme con l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, parte in questo mese lo sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado “Renato Fucini” di Montespertoli.

In collaborazione con la cooperativa sociale Insieme, il servizio garantisce una psicologa esperta in Psicologia Infantile e dell’Età Evolutiva e in Disturbi Specifici dell’Apprendimento regolarmente iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti, in tempi brevi, a far partire questo nuovo servizio nella Scuola Secondaria di I grado, è uno strumento di innovazione nelle nostre scuole che va a integrare il progetto di psicologia scolastica da anni attivo nell’Istituto. Il progetto è finalizzato a promuovere il benessere psicologico del singolo studente e dell’intero gruppo classe ed a fornire un aiuto concreto a scuola” spiega l’Assessore all’Istruzione del Comune di Montespertoli, Daniela Di Lorenzo.

Lo sportello prenderà avvio nel mese in corso (ottobre) e si concluderà a maggio per ogni anno scolastico. Sarà organizzato in quattro aperture mensili della durata di 2/3 ore ciascuna e gli studenti potranno concordare e prenotare un appuntamento individuale previa sottoscrizione da parte dei genitori di un modulo di consenso.

Sarà esclusa ogni azione che possa qualificarsi come “diagnosi” o “terapia” e il colloquio sarà riservato e protetto dal segreto professionale.

“Questo servizio prende avvio anche grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente e della referente del corpo insegnante dell’Istituto comprensivo di Montespertoli che fin da subito hanno fatto proprio il progetto e colgo l’occasione per ringraziarle.” conclude l’Assessore.