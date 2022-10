Resteranno ancora sulle Mura a Lucca i 'Viaggiatori' di Catalano

I "Viaggiatori" di Bruno Catalano resteranno sulle Mura di Lucca fino al 2 novembre, quindi anche durante tutte le giornate di Lucca Comics and Games 2022.

La decisione di prolungare i tempi della 'mostra a cielo aperto' delle tre opere che hanno già fatto il giro del mondo, è stata presa dall'assessore al turismo Remo Santini, di concerto con l'artista e con la gallerista Chiara Ravagnan, visto l'enorme successo e il grande apprezzamento ottenuto da parte del pubblico, lucchese e non solo. “Le migliaia di condivisioni sui social e l’apprezzamento diffuso sia da parte dei turisti che dei cittadini lucchesi ci hanno spinto a prendere questa decisione – commenta Santini, promotore dell’iniziativa – avvalorata dalla soddisfazione dell’artista, che ha potuto riscontrare un notevole impatto mediatico. Le Mura di Lucca si sono dimostrate palcoscenico ideale per lo spettacolo di queste opere, che saranno quindi protagoniste anche all’evento di maggior rilevanza del nostro calendario turistico e culturale: Lucca Comics & Games”.

Le opere, in bronzo, di altezza intorno a tre metri - “Pierre David”, “J4” e “Khadine” – raffigurano persone in movimento. Alcuni volti sembrano neutrali, altri trasmettono nostalgia, altri la gioia dell'approdo. La dislocazione della statue, la prima di fianco alla casermetta San Regolo e la seconda e la terza a pochi metri di distanza fino a raggiungere la sede dei Lucchesi nel Mondo, ha voluto essere anche un omaggio a tutti i concittadini che nei decenni sono andati in terre lontane in cerca di fortuna. Le statue appaiono come incompiute, con vistose parti mancanti, e potrebbero essere lette anche come la metafora del viaggio, necessario alla propria maturazione personale e sociale. In molti casi ci si rifiuta infatti di rispondere al richiamo dell’avventura perché non si vuole lasciare la sicurezza di un mondo che si conosce alla perfezione, ma affrontare l’ignoto è l’unico modo per crescere.

Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione Pardini, vanta la collaborazione della galleria d’arte Ravagnan di Venezia e rappresenta anche il primo atto del patto siglato con l’amministrazione di Viareggio, dove le statue sono state esposte per tutta l’estate appena trascorsa.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa