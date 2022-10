Secondo incontro della rassegna ‘Famiglie al Museo’ che, anche in questa edizione 2022, propone tante occasioni per vivere le sale di quattro dei sei musei cittadini in maniera originale e inusuale.

Domenica 23 ottobre 2022, alle 16.30, protagonista il Museo Civico di Paleontologia, in piazza Farinata degli Uberti, dove verrà proposto un incontro su ‘La lista degli assenti’, rivolto a bambine e bambini da 6 a 11 anni, accompagnati dai loro genitori.

In tutti i continenti, dai mari del sud fino alle coste del nord e nelle isole più remote del pianeta, sono moltissime le specie animali che si sono estinte per sempre e altre sono a rischio estinzione.

I partecipanti saranno coinvolti in un gioco per riflettere sull’importanza della biodiversità e il rispetto dell’ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa