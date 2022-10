Sorpreso con una mannaia nascosta nei pantaloni: denunciato 30enne a Prato

I Finanzieri del Comando Provinciale di Prato sono costantemente impegnati nell’attività di controllo economico del territorio, anche nelle ore notturne.

La scorsa notte i Baschi Verdi hanno sorpreso alcuni soggetti che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta in zona centrale. Uno di essi è stato trovato in possesso di una mannaia di 50 centimetri, malcelata all’interno dei pantaloni, nonché di un panetto di hashish di circa 30 grammi. L'uomo, un trentenne magrebino con precedenti, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per spaccio e possesso ingiustificato di armi.

In un’altra circostanza, una pattuglia ha individuato una persona che si aggirava furtivamente tra i veicoli in sosta. All’interno del marsupio in possesso di tale individuo è stato rinvenuto, tra altri strumenti, un tronchese di 25 centimetri. Dai successivi riscontri di polizia è emerso che il soggetto, un trentacinquenne italiano, era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.